“Grandes momentos están siendo borrados y pisoteados por la falsa información que irresponsablemente fue publicada por un medio de comunicación en Colombia. Medio que le está dando voz a una persona que sin conocerme habla de mí y de mi relación con el maestro Kaleth, a quien conocí perfectamente y respeté profundamente por su aporte a la música”.

Pero ahí no paró la respuesta del cantante de ‘Mi bombón’ sobre lo que aseveró Keyner, también señaló que él está “tranquilo” porque sabe que compartió “buenos momentos con Kaleth”, así otras personas digan lo contrario.

“Y no tengo que dar explicación por las calumnias de alguien que no sé qué intenciones tiene al hablar de esa manera, de situaciones que no le constan, irrespetando su propio apellido y el mío. Mis seguidores saben que jamás le he negado, ni le negaría una foto a nadie, menos a un colega”, puntualizó Cabas.

Pese a esto, Cabas sigue siendo juzgado en la misma publicación donde escribió su aclaración. Es más, ahí algunos usuarios le dicen que él sí niega fotos y, además, le están preguntando por qué borró un mensaje que Keyner le escribió en los comentarios de su post, y del cual Blog Vallenato tiene una captura de pantalla de parte del texto.

“@cabasmusica es más fácil que usted se acerque a la prepotencia que yo a la calumnia. Para su conocimiento yo estaba al lado de mi hermano Kaleth el día que solicitó la foto y usted se negó”, se lee en el pantallazo que dicho portal subió a su cuenta de Instagram.

