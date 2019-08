En esa grabación, el periodista supuestamente va a hacer una llamada a Noticias Caracol para ver si cuando vuelva de su descanso le permiten “presentar con barba o sin barba”.

No obstante, mientras simula la comunicación, el famoso termina preguntándoles a sus fans qué prefieren. “¿Qué dicen ustedes, me la dejo o no me la dejo?”, dice.

Asimismo, le pide la opinión a tres personas de una barbería en la que está, y le dicen que se deje la barba, sin dudarlo.

A eso se unieron varios seguidores de Juan Diego que, en realidad, están divididos porque también hay quienes están en contra del actual ‘look’ del presentador.

“Te ves más maduro con barba, ya no tienes cara de niño consentido, jejeje”, “quedas mejor sin barba”, “te ves divino con barba” y “sin barba, papacito”, fueron algunos de los comentarios.

Aquí dejamos la escena de Juan Diego, de 42 años, exhibiendo su barba en la que ya se le ven varias canas. Luego, dejamos las capturas de pantalla de unos de los mensajes que le escribieron sus fans.