View this post on Instagram

EL ILEGÍTIMO PRESIDENTE MADURO ESTÁ QUEMANDO LOS CAMIONES QUE LLEVAN LA AYUDA HUMANITARIA A VENEZUELA! TAMBIEN ESTÁN ATACANDO A LOS VOLUNTARIOS!!!! MADURO, NO VAS A GANAR. NO VAN A GANAR. #venezuelalibre . . . THE ILLEGITIMATE PRESIDENT MADURO IS BURNING THE TRUCKS THAT BRING THE HUMANITARIAN AID TO VENEZUELA! THEY ARE ALSO ATTACKING THE VOLUNTEERS. MADURO CAN’T WIN, HE WILL NOT WIN. #freevenezuela