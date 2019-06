En la previa del encuentro amistoso de la Selección contra Panamá, la modelo tuvo que hacer breves presentaciones de los futbolistas colombianos. Debido a la forma en que lo hizo, varios internautas la criticaron y manifestaron que parecía como si ella estuviera en un reinado de belleza.

Algunos también señalaron que Paulina no tenía “ni idea” de lo que hablaba, así que manifestaron disgusto frente a su presencia en la transmisión.

A pesar de lo anterior, hubo quienes llenaron de halagos a la exreina. Muchos resaltaron su belleza y hasta manifestaron que era “lo más lindo” del partido.

A continuación puede ver un breve video de Paulina en la transmisión y, en seguida, algunas opiniones de los internautas, quienes volvieron tendencia en Twitter a la barranquillera:

Esa introducción que @GolCaracol le está haciendo a los jugadores parece más como la de un reinado. Paulina vega es muy linda pero no le dan las tajadas.

Paulina Vega sabe a cuantas casas vivía Duvan Zapata de Cristian Zapata pero no sabe porque hptas Stefan Medina no tiene redes sociales

Paulina Vega dando los datos de los jugadores de la Selección parece presentando un reinado de belleza. Te amo @PaulinaVegaDiep, PERO NO MÁS. NO SIGAS. @GolCaracol, no se caguen así los partidos de la Selección, por favor. En serio, respeten el fútbol. Periodismo deportivo serio.

— Alex Romero R. (@AlRomero_) June 3, 2019