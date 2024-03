Patricia Silva apareció por años todos los sábados por Caracol Televisión y gracias a su presencia en el programa, se ganó el cariño de cientos de espectadores. Luego de tantos años de trabajo, Silva ya cuenta con una pensión que le permitió jubilarse con tranquilidad.

Mientras se encontraba en la tranquilidad de su hogar, la humorista le relató a Pulzo que mientras se encontraba sola en su casa, el 23 de febrero, sufrió una dura caída que la llevó al médico.

“Estaba extendiendo la ropa y me subí a una escalera casera de dos escalones, las bajitas. Me subí, trastabille, caí y quede viendo negro con un chichón inmenso y se me puso el ojo negro“, comentó Silva.

Según lo que le contó al medio, se preocupó, sobre todo, porque se encontraba sola en la casa, por lo que nadie, inmediatamente, le pudo ayudar.

A raíz del dolor que la caída le causó, a los ocho días del incidente, visitó a un médico para que la revisara: “Cuando fui al médico, a los 8 días, tenía fracturada la costilla“.

Afortunadamente, no tuvo que pasar el mal momento sola, sino que fue su familia quien estuvo junto a ella.

A pesar del duro golpe, no se quedó quieta ni un segundo y siguió trabajando en sus proyectos de la semana. Eso sí, le reveló a Pulzo que se deprimió y se sintió mucho más sensible por esos días.

Finalizó diciendo que tenía muchos proyectos en mente para este 2024, pero que por temas de confidencialidad no podía revelar mucha información, pero que ahora se sentía bien y feliz.

