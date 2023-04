La edición que hicieron a las fotos de Karol G en la revista GQ sigue dando para hablar y polemizar, sobre todo, después de las quejas de la artista colombiana en sus redes sociales. Y ahora, el que quedó en la mira de las críticas y cuestionamientos fue Gregorio Pernía, que despertó la molestia de fanáticos de ‘la Bichota’ y hasta de su padre.

Aunque no queda claro si el cucuteño hizo una publicación apuntando a la paisa o a la revista, es evidente que intentó hacer una burla y no habría salido muy bien, por eso sigue creciendo la cantidad de comentarios y reacciones.

Esa confusión llevó a que muchos fanáticos de Karol apuntaran y criticaran a Gregorio, porque supuestamente se está burlando de su compatriota, sin solidarizarse con lo que ha generado esta publicación. Pero otros, más cercanos a Gregorio, salieron a defenderlo y a explicar que fue una forma de señalar lo que hizo GQ con las fotos.

Gregorio Pernía despierta molestia de seguidores y del papá de Karol G

A la propia Karol G no le gustó lo que hicieron con sus fotos y dejó clara la molestia al ver lo que hicieron con ella: “Una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”. Pues Gregorio, con ese humor y comentarios tan particulares y habituales, quiso enfocar su burla con un texto similar y con una foto en la que se ve muy editado:

“Estoy muy molesto por las fotos que me sacaron en la portada de @gq”

Y como es costumbre en redes sociales, las opiniones se dividieron y mostraron que no todos están en sintonía con este tema. En varios comentarios le dijeron a Pernía que estaba muy equivocado con lo que estaba publicando y los comentarios por este lado fueron bastantes: “Yo te admiro y soy tu fan, pero esto no me parece una buena broma. Karol G tiene toda la razón. Se te fue la mano”, “lo siento como una burla a la Karol G”, “esta sería la nueva forma de llamar la atención cuando definitivamente nadie te presta atención!”, “no me parece burlarse, mientras otra persona se sintió mal”.

Pero el comentario más llamativo fue el del papá de Karol G, que ya se había pronunciado públicamente sobre el tema, y ahora tuvo una sola frase para dirigirse a Gregorio y su intento de burla:

“INCREÍBLE”

Pero el actor también recibió apoyo y respaldo, para quienes tomaron la publicación como una crítica a GQ o simplemente como algo de humor para redes sociales: “Él está tirando indirecta a la página, no a Carolina. O sea, no nos tomemos todo a pecho”, “es una crítica a la REVISTA, no a Karol G”, “por un momento pensé que era Sebastián Martínez”, “júntate con la G y vayan por la venganza”, “la gente está muy amargada, no entienden una humorada, están todos de cristal”.