El deseo lo contó la misma Daniela en sus historias de Instagram, donde incluso posteó un video que muestra que su padre alcanzó a ser precandidato, según se lee en el crédito que le pusieron en la escena.

No obstante, antes de eso la modelo relató cómo fue que su progenitor le hizo saber que deseaba ser cabildante, y lo que ella le respondió en ese momento.

“Este año, mi papá me llamó un día y me dijo: ‘Negra, voy a ser con concejal’… Me quedé pensativa y solo le dije: ‘Papá, si te hace feliz, vamos para adelante… Solo ten cuidado que eso es un compromiso grande’”, rememoró la famosa.

Luego, la celebridad recordó lo que él le respondió sobre lo que aspiraba hacer si llegaba a ese cargo. “‘Sí, negra, tú sabes que lo que yo quiero es ayudar y hablar [de] deporte”, le expresó su padre en aquel entonces, citó Daniela.

Por eso, lo siguiente que hizo la modelo fue expresarle a su padre que, aunque ya no está, vota por él, pues él fue el concejal de su existencia.

“Chacho, hoy eres el mejor concejal de mi vida, ese que lideró mi vida impecablemente, que me ayudó en cada paso de mi día y que cuando fallé me extendió la mano y me levantó. Voto por ti, papá”, puntualizó.

Esto se puede ver en la siguiente grabación con esa publicación de la famosa, más el video de su fallecido padre cuando era precandidato.