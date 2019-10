green

La grabación la tenía lista el artista desde las cuatro de la tarde del 27 de octubre, como señaló en el post de su publicación, pero la compartió hasta que salieron los resultados que daban como ganadora a López.

Lo primero que dijo el famoso en su escena es que estaba feliz por lo sucedido en los comicios en la capital el país, y enseguida destacó las cualidades de la electa mandataria y lo que significa su triunfo para él.

“Parece que tenemos alcaldesa: mujer, berraca, inteligente, emprendedora y gay, lo cual demuestra una ideología de respeto y abierta en esta ciudad en la cual estoy criando a mis hijos y en la cual quiero un futuro mejor para todos”, expresó.

Ya luego, Vázquez sí manifestó que tiene todas sus esperanzas puestas en la nueva alcaldesa, y que espera que no le vaya a fallar a él y a los demás que confiaron en ella para dirigir las riendas de Bogotá entre 2020 y 2023.

“Así que Claudita, por favor, no la vayas a embarrar; no nos vayas a defraudar a todos los que votamos por ti, a los que hacemos este salto al vacío contigo, este voto de confianza. ¡Por favor, no nos vayas a defraudar! ¡Somos felices! ¡Tenemos alcaldesa! !Claudia López! Lo celebro con todo mi corazón”, señaló.

A continuación dejamos el video del actor, en cuyo post él también añadió que festeja el resultado electoral sin importar que lo critiquen o insulten.

“Mis candidatos habían perdido las últimas cinco elecciones. Esto demuestra que Bogotá ha madurado. Lo celebró feliz. No faltará el troglodita, hostil, irrespetuoso, insensible y que no sabe manejar la frustración, que me insulte por pensar distinto…No me importa. Tenemos una alcaldesa muuujeeeerrr”, escribió.