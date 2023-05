Y es que el éxito que ha tenido la producción del Canal RCN ha hecho que muchos se pongan en la situación de la protagonista de ‘Ana de nadie’, pues a muchas mujeres les ha podido ocurrir.

(Lea también: Nombre, su creador y más detalles del vestido de reina de Paola Turbay; duró años extraviado)

De hecho, hace algunas semanas Kien y Ke le preguntó a la exreina de belleza si alguna vez le han sido infiel, pero ella, muy segura, dijo que no.

“Por fortuna no me ha tocado, y no es que no me las haya pillado, porque yo soy […] “, dijo dando a entender que es muy perspicaz y no se le pasa ninguna.