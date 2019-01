En la entrevista para el programa, Rey aseguró que en aquella época trabajaba en ‘Fuego verde’, producción en la que Carlos Benjumea (‘El Gordo’ Benjumea) interpretaba a un esmeraldero y ella era su hija. Además, dijo que el actor no tenía problema en presentarla fuera de escena como tal.

Así que un día un potentado del sector le dijo al artista: “En cuánto me deja a su hija, se la voy a comprar”. Ante esto, Benjumea le explicó al hombre que no la iba a vender y le pidieron a ella que no se alejara del equipo de trabajo, que tuviera más cuidado.

A pesar de esto, Rey dijo que la gente en Otanche, lugar donde estaban grabando, siempre había sido muy respetuosa con ella y entendía que así manejaban las cosas en esa época (entre 1996 y 1998).