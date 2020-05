View this post on Instagram

La artista de música popular presentó en primicia #Prohibido, tema que realizó junto a @elfranko 👏🏻👏🏻👏🏻 Además, aprovechó para confesarnos que está PROHIBIDO en su relación amorosa con @jessiuribe3 🚫🚫🚫 #entretenimientorcn @entretenimientorcn #paolajara #jessiuribe #prohibido