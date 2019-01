La película de superhéroes ‘Pantera Negra’ (‘Black Panther’) triunfó hoy en la 25 edición de los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG, siglas en inglés) al llevarse el galardón al mejor elenco de una película.

Chadwick Boseman, que protagonizó el filme como el rey T’Challa, o ‘Pantera Negra’, apareció en el escenario acompañado por varios de sus compañeros como Lupita Nyong’o, Danai Gurira y Michael B. Jordan.

Al recibir el galardón aprovechó para preguntarse si la película ha cambiado la manera en que la industria audiovisual ve a los artistas negros.

“Todos (los intérpretes negros de ‘Pantera Negra’) sabemos lo que es que te digan que no hay una pantalla o un escenario para que aparezcas. Sabemos lo que es ser la cola y no la cabeza. Sabemos lo que es estar debajo y no arriba. Y con eso fuimos a trabajar cada día (…) porque sabíamos que teníamos algo especial que darle al mundo”, explicó.

.@theblackpanther takes home the Actor® for Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture! #sagawards 🎭 Great and moving speech from @chadwickboseman 💪 pic.twitter.com/Nw2UGbs712 — TNT Drama (@tntdrama) January 28, 2019

En el elenco también figuran reconocidos intérpretes como Andy Serkis y Forest Whitaker.

La exitosa cinta de Marvel, que recaudó 1.346 millones de dólares en todo el mundo, continúa así abriendo camino para la diversidad en Hollywood tras ser el primer filme de superhéroes con un protagonista negro.

Además, se convirtió esta semana en la primera película de superhéroes en ser nominada al Óscar como mejor largometraje.

En una temporada de premios de Hollywood bastante abierta y sin favoritos claros, Rami Malek y Glenn Close confirmaron hoy sus credenciales para los Óscar al llevarse las estatuillas al mejor actor y mejor actriz, respectivamente.

Emily Blunt, que no fue nominada a los Óscar ni por “Mary Poppins Returns” ni por “A Quiet Place”, se pudo resarcir con el reconocimiento a mejor actriz de reparto por “A Quiet Place” y lo dedicó especialmente a su esposo John Krasinski, director y coprotagonista de esa cinta.