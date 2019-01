La película, que habría dado la segunda nominación al Óscar a Ciro Guerra y la primera a Cristina Gallego, no alcanzó a entrar en la lista de candidatos a la estatuilla dorada en la categoría de mejor película extranjera, en donde figura como favorita ‘Roma’, de Alfonso Cuarón.

La historia que transcurre en un barrio de México parte como una de las más fuertes para la entrega que se llevará a cabo el 24 de febrero, además de haberse convertido en la primera cinta en español en aspirar al premio a mejor película.

Con 10 nominaciones, ‘Roma’ y ‘The Favourite’ son las que más candidaturas acumulan para la entrega número 91 de los premios de la Academia.

A continuación, la lista completa de nominados, que se dio a conocer a través de una transmisión en vivo por el canal de los Óscar:

Mejor película

‘Black Panther’

‘BlacKkKlansman’

‘Bohemian Rhapsody’

‘The Favourite’

‘Green Book’

‘Roma’

‘A Star Is Born’

‘Vice’

‘Mejor actor’

Christian Bale, ‘Vice’

Bradley Cooper, ‘A Star Is Born’

Willem Dafoe, ‘At Eternity’s Gate’

Rami Malek, ‘Bohemian Rhapsody’

Viggo Mortensen, ‘Green Book’

Mejor actriz

Yalitza Aparicio, ‘Roma’

Glenn Close, ‘The Wife’

Olivia Colman, ‘The Favourite’

Lady Gaga, ‘A Star Is Born’

Melissa McCarthy, ‘Can You Ever Forgive Me?’

Mejor actor de reparto

Mahershala Ali, ‘Green Book’

Adam Driver, ‘BlacKkKlansman’

Sam Elliott, ‘A Star Is Born’

Richard E. Grant, ‘Can You Ever Forgive Me?’

Sam Rockwell, ‘Vice’

Mejor actriz de reparto

Amy Adams, ‘Vice’

Marina de Tavira, ‘Roma’

Regina King, ‘If Beale Street Could Talk’

Emma Stone, ‘The Favourite’

Rachel Weisz, ‘The Favourite’

Mejor director

Alfonso Cuarón, ‘Roma’

Yorgos Lanthimos, ‘The Favourite’

Spike Lee, ‘BlacKkKlansman’

Pawel Pawlikowski, ‘Cold War’

Adam McKay, ‘Vice’

Mejor canción original

‘All the Stars’, ‘Black Panther’

‘I’ll Fight’, ‘RBG’

‘The Place Where Lost Things Go’, ‘Mary Poppins Returns’

‘Shallow’, ‘A Star Is Born’

‘When a Cowboy Trades His Spurs for Wings’, ‘The Ballad of Buster Scruggs’

Mejor banda sonora

‘Black Panther’

‘BlacKkKlansman’

‘If Beale Street Could Talk’

‘Isle of Dogs’

‘Mary Poppins Returns’

Mejor película extranjera

‘Capernaum’ (Líbano)

‘Cold War’ (Polonia)

‘Never Look Away’ (Alemania)

‘Roma’ (México)

‘Shoplifters’ (Japón)

Mejor documental

‘Free Solo’

‘Hale County This Morning, This Evening’

‘Minding the Gap’

‘Of Fathers and Sons’

‘RBG’

Mejor cinta animada

‘Incredibles 2’

‘Isle of Dogs’

‘Mirai’

‘Ralph Breaks the Internet’

‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’

Mejor corto de acción

‘Detainment’

‘Fauve’

‘Marguerite’

‘Mother’

‘Skin’

Mejor diseño de producción

‘Black Panther’

‘The Favourite’

‘First Man’

‘Mary Poppins Returns’

‘Roma’

Mejor fotografía

‘Cold War’

‘The Favourite’

‘Never Look Away’

‘Roma’

‘A Star Is Born’

Mejor edición

‘BlacKkKlansman’

‘Bohemian Rhapsody’

‘The Favourite’

‘Green Book’

‘Vice’

Mejores efectos especiales

‘Avengers: Infinity War’

‘Christopher Robin’

‘First Man’

‘Ready Player One’

‘Solo: A Star Wars Story’

Guion original

‘The Favourite’

‘First Reformed’

‘Green Book’

‘Roma’

‘Vice’

Mejor mezcla de sonido

‘Black Panther’

‘Bohemian Rhapsody’

‘First Man’

‘Roma’

‘A Star Is Born’

Mejor edición de sonido

‘Black Panther’

‘Bohemian Rhapsody’

‘First Man’

‘A Quiet Place’

‘Roma’

Mejor diseño de vestuario

Ruth Carter, ‘Black Panther’

Sandy Powell, ‘The Favourite’

Sandy Powell, ‘Mary Poppins Returns’

Mary Zophres, ‘The Ballad of Buster Scruggs’

Alexandra Byrne, ‘Mary Queen of Scots’

Mejor corto animado

‘Animal Behaviour’

‘Bao’

‘Late Afternoon’

‘One Small Step’

‘Weekends’

Ciro Guerra, codirector de ‘Pájaros de verano’ junto a Cristina Gallego, optó al Óscar a mejor película en lengua extranjera en 2016 por ‘El abrazo de la serpiente’, pero finalmente el galardón fue a parar a la húngara ‘Son of Saul’.