Un comunicado oficial publicado en las redes sociales de la banda, fue la forma en la que Panic! At The Disco anunció su retiro de los escenarios de forma permanente. La noticia sorprendió a los fanáticos, quienes dejaron mensaje de apoyo hacia el colectivo estadounidense.

El responsable de darle inicio al proyecto, que se gestó en Las Vegas en 2004, fue Brendon Urie, líder y vocalista de Panic! At The Disco desde sus inicios y quien recientemente se enteró de que será papá. Esta sería la principal razón de la separación de la banda y el final de una etapa del músico de 35 años.

“A veces un viaje debe terminar para que comience uno nuevo. Hemos estado tratando de mantenerlo para nosotros mismos, aunque algunos de ustedes pueden haber oído”, inició diciendo Brendon en su publicación de Instagram.

¿Por qué se separa Panic! At The Disco?

Brendon Urie fue claro al decir las razones de la separación de la banda y afirmó que el tiempo con su familia fue lo que lo llevó a tomar la decisión. “Sarah y yo esperamos un bebé muy pronto. La perspectiva de ser padre y ver a mi esposa convertirse en madre es a la vez humilde y emocionante. Espero con impaciencia esta nueva aventura. Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y centrarme en mi familia. At The Disco dejará de existir”.

El artista finalizó agradeciendo a los fanáticos que lo han seguido, a él y a Panic! At The Disco desde el inicio y a quienes hasta ahora lo están conociendo en su faceta como artista. “Gracias a todos por su inmenso apoyo durante estos años. Me he sentado aquí tratando de encontrar la manera perfecta de decir esto y realmente no puedo expresar con palabras lo mucho que ha significado para nosotros (…) Ha sido un placer no solo compartir el escenario con tanta gente con talento, sino también compartir nuestro tiempo con ustedes”.

Los mensajes de apoyo hacia su decisión y la tristeza que dejan después de anunciar su separación se han ido acumulando en su última publicación, que ya tiene más de 20 mil comentarios. Brendon además afirmó que esperaba a sus fanáticos en el próximo concierto de despedida de la agrupación.