Island Records e Interscope anuncian hoy el lanzamiento de ‘Songs Of surrender’, una colección de 40 canciones originales del catálogo de la banda de rock U2, regrabadas y re-imaginadas durante los últimos dos años, listas para estrenarse el viernes 17 de marzo de 2023. El primer sencillo disponible de esta nueva serie de grabaciones es el himno ‘Pride (in the name of love)’.

‘The Edge’ fue el responsable de curar y producir ‘Songs of surrender’, en el que la banda vuelve a visitar algunas de las canciones más célebres de sus más de 40 años de carrera como, ‘With or without you’, ‘one’, ‘Beautiful day’, ‘Sunday bloody sunday’ e ‘Invisible’. Esta re-imaginación musical da como resultado una grabación completamente nueva de cada tema que incluye nuevos arreglos y, en algunos casos, nuevas letras.

“La música te permite viajar en el tiempo, y teníamos curiosidad por saber cómo sería traer nuestras primeras canciones con nosotros a la actualidad y darles el beneficio, o no, de una reimaginación del siglo XXI.

Lo que empezó como un experimento se convirtió rápidamente en una obsesión personal, ya que muchas de nuestras canciones se prestaban a una nueva interpretación. La intimidad sustituyó a la urgencia post punk. Llegaron nuevos tempos, nuevas tonalidades y, en algunos casos, nuevos acordes y nuevas letras. Resulta que una gran canción es indestructible.

El proceso de selección de canciones comenzó con una serie de maquetas. Me fijé en cómo quedaría una canción si se eliminaran todos los elementos, excepto los esenciales. El otro objetivo principal era encontrar formas de dar intimidad a las canciones, ya que la mayoría de ellas se escribieron pensando en conciertos en directo.

Repasando estos bocetos de grabación con el productor Bob Ezrin, fue muy fácil ver los que funcionaban a la primera y los que necesitaban más trabajo. Todos entramos en la sensibilidad de menos es más”. Dijo The Edge acerca de este nuevo proyecto.

Los 40 temas recién grabados se reúnen bajo los nombres de cada uno de los cuatro miembros de la banda en cuatro álbumes separados, “Escuchar las canciones, interactuar y encontrar el orden de los cuatro álbumes fue realmente emocionante; encontrar los sorprendentes segmentos, tener la oportunidad de ser DJ. Una vez que tuvimos cuatro álbumes distintos fue fácil ver quién sería la figura principal de cada uno”, añadió The Edge.