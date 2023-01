Desde que el productor Bizarrap dio a conocer que estrenará su nueva colaboración con la artista colombiana, la industria musical está a la expectativa por conocer qué dirá la barranquillera en la letra.

(Vea también: ¿Shakira está lista para su nueva pareja y maternidad? Mhoni Vidente reveló lo que le pasará)

Aunque oficialmente no se conoce un adelanto del tema, en redes sociales comenzó a especularse que se trataría de una nueva despachada contra Gerard Piqué, expareja de Shakira, quien ya le habría dedicado sus canciones ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’.

De hecho, esto tomó fuerza por una letra que, al parecer, sería una de las estrofas de la canción. En ella se da a entender que un hombre no valoró a su mujer, por lo que ella decidió dejarlo y no se siente arrepentida por haberlo hecho.

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, fue la frase que se compartió en redes y que, incluso, Shakira habría replicado. Con solo ese apartado, muchos internautas vincularon la relación que sostuvieron la colombiana y el español con la canción.

(Vea también: Piqué brincó ante tiradera que Shakira le habría dedicado con Bizarrap; filtraron la letra)

Sin embargo, en las últimas horas la expectativa aumentó por un audio que se filtró y que podría pertenecer al tema, pues inicialmente se escucha la frase mencionada anteriormente, que es la que le daría inicio a una estrofa que finaliza con una pausa específica: “Pique”

En el audio, que no tiene la mejor calidad, se puede escuchar la continuidad del verso publicado. “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú”, se menciona inicialmente.

Luego, con un juego de terminaciones, la cantante dejó muy poco a la interpretación, sobre todo por la enfática pausa que hace al final del verso.

Lee También

“Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal… pique”, se logra escuchar.