La novela postseparación de Gerard Piqué y Shakira tiene otro capítulo. Esta vez, por cuenta de la nueva canción que la colombiana estrenará este miércoles junto al productor argentino Bizarrap.

Y es que, horas después de que los artistas sudamericanos anunciaran la colaboración musical, se filtró un audio de la canción en la que se menciona varias veces el apellido del exfutbolista del FC Barcelona de una manera muy sutil.

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa que te mortifique, mastica y traga pa que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique“, dice un pedazo de la canción.

Gerard Piqué reacciona a la nueva canción de Shakira

La filtración se hizo tendencia en redes sociales y con ello llegó un enigmático mensaje de Piqué, el cual muchos fanáticos asociaron con el nuevo tema musical.

El empresario, que hace poco tuvo su primer encuentro con Shakira en 2023, publicó una serie de emojis en su perfil de Twitter, haciendo referencia a un circo, un payaso, un carrusel y una rueda de la fortuna.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

El trino del campeón del mundo con España en 2010 provocó un sinfín de reacciones entre los usuarios de la red sociales, quienes le respondieron al exjugador con memes y comentarios cargados de humor.