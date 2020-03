green

Germanotta, dueño del restaurante Joanne Trattoria, creó una campaña en GoFundMe para que los que han disfrutado en el establecimiento tengan la oportunidad de ayudar a los trabajadores en esta crisis causada por el coronavirus, razón por la que el restaurante tuvo que cerrar sus puertas.

Por eso, Joe necesitaba 50.000 dólares, aproximadamente 203 millones de pesos colombianos, para “cubrir la nómina durante dos semanas y proporcionar los artículos necesarios como alimentos, cuidado de niños y gastos médicos” de sus empleados, reportó PageSix.

“Esperamos abrir nuestras puertas tan pronto como sea seguro, y darles la bienvenida nuevamente con una sonrisa y algunas albóndigas. Manténgase seguro y saludable”, decía la página de la campaña, según NewsWeek.

Sin duda, seguidores del hombre de 64 años reaccionaron en Twitter, entre ellos, la periodista Laura Lyne que escribió muy furiosa: “Le está pidiendo a las personas que están más probablemente peor que usted que paguen por su personal. Vamos, puede pagarlos”.

You're asking people that are more than likely worse off than you to pay for your staff. Come on, you can afford to pay them. — Laura Lyne (@lauralyne) March 28, 2020

“¿Su hija (LadyGaga) no puede ayudar a su padre? ¿Qué son $ 50,000 para alguien de ese escalón? ¡Crear un fondo es indignante!”, “Qué increíblemente egoísta, desconsiderado, ignorante y arrogante @germanottajoe, cuando tantas personas están peor”, “¿Por qué no le pide a su hija muy rica que lo ayude a pagar a sus empleados?”, fueron algunos mensajes que dejaron en la cuenta del padre de Lady Gaga.

Amen @lauralyne why doesn’t he ask his very rich daughter to help him pay his employees? — Cindy Maier (@cndmaier) March 28, 2020

His daughter(#LadyGaga ) can’t “help” her father? What’s $50,000 to someone of that echelon?? Setting up a fund is outrageous! A slap in the face to the working class, especially when you have a daughter that can help her father, to help his employees! Disgusted with #greed — Sands Time (@mia331967) March 28, 2020

It’s pretty disgusting of him to try & get everyone but himself & his own daughter #LadyGaGa to pay HIS employees. How incredibly selfish, inconsiderate, ignorant & arrogant of @germanottajoe when so many ppl are worse off. #Disgusted — Practical (@PracticalsamD) March 29, 2020



La campaña de Joe en GoFundMe fue eliminada, al parecer, por los múltiples comentarios negativos que recibió por parte de los seguidores del restaurante y simpatizantes de Lady Gaga.