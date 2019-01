View this post on Instagram

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA ‼️ @Ozuna rompe el silencio a través de un comunicado de prensa emitido por su manager #VicenteSaavedra admite haber participado en un vídeo pornográfico, llamándolo como “un error del pasado” . “Lo sucedido fue un error del pasado, donde, al igual que muchos jóvenes, cometí un error impulsado por la ignorancia. Hoy no solo lamento lo ocurrido sino lo condeno. Por ello, busqué ayuda y confió todo pueda aclararse. Igual estaré atento al proceso y siempre dispuesto a colaborar con las autoridades para evitar la maldad que se aprovechó de este gran error. Pero más importante, le pido disculpas a mi familia que son la prioridad de mi vida y por ellos seguiré luchando”.