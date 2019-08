“Una vez se me cayó el pantalón en pleno concierto; las dos tapas del pantalón se abrieron”, dijo Marbelle en el formato de Canal 1.

Luego, agregó que nunca entendió por qué sucedió eso si, incluso, la prenda era nueva. “Me estaba estrenando un pantalón en cuero, blanco, y no sé qué pasó. Yo lo había mandado a lavar y no sé si le echaron algo que hizo que la tela se volviera así”, manifestó.

Al ver lo sucedido y que la intérprete no tenía con qué taparse, un compañero la terminó llenado de cinta, según la versión de la artista.

“Salió con cinta, de esta que es ancha y utilizamos para marcar el escenario, y me la empezó a enrollar de la cintura para abajo y me hizo un envuelto. Después para quitarme la cinta, ustedes no se quieren imaginar”, narró.

Al finalizar su historia, su compañero de set, Ariel Osorio, le preguntó: “¿Pero tú estabas bien cubiertica abajo… mejor dicho [tenías] ropa interior?”.

La cantante no despejó la duda y solo se limitó a contestar: “El peor oso de mi vida”, como se puede escuchar en este video de ‘Lo sé todo’.