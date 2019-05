Ana Katalina y Carolina acostumbraban a almorzar antes de presentar la sección de entretenimiento de Noticias RCN, pero un día una charla más larga de lo habitual le pasó factura a la primera presentadora.

“Almozábamos, nos retocábamos el maquillaje y entrábamos al set. Pues un día se nos hizo tarde, terminamos echando mucho chisme, estábamos ahí hablando cuando: ‘No, que ya tiene que ir al set’. Salimos corriendo, nos sentamos […] estábamos muertas de la risa, no me acuerdo por qué, entramos y: ‘Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. ¡Qué delicia que estén acá, jajaja”, rememoró la celebridad en el programa de Canal 1, y continuó refiriéndose a su oso:

“Mandamos a la nota y Carolina me dice: ‘Tienes un perejil [pero es que era la planta entera] en todo el diente frontal’. Parecía una Chilindrina. Eso fue chistosísimo y, después, creo que ya no pude dar ninguna nota porque no podía de la risa”: