El fallecimiento de Geles tocó al país, al tratarse de uno de los compositores más importantes en la historia del vallenato.

Este jueves, durante el funeral del cantante, uno de los momentos más emocionantes fue el protagonizado por Suárez. La madre de Geles estaba visiblemente conmovida y tuvo que ser ayudada por asistentes a las honras fúnebres.

Este fue el conmovedor momento:

Momento en que la madre de Omar Geles, Hilda Suárez, se retira de la Plaza Alfonso López en Valledupar rumbo al cementerio Jardines del Ecce Homo para darle el último adiós a su hijo.

Una grabación muestra el último adiós de la mujer a su hijo. Este fue captado mientras ella se aprestaba para dirigirse al cementerio Jardines de Ecce Homo, en Valledupar.

Allí se ve cómo Suárez es ayudada por varios asistentes al funeral mientras camina hacia el lugar donde reposarán los restos de Geles.

Durante la ceremonia llevada a cabo en la capital del Cesar, Suárez incluso cantó para dar una emotiva despedida a su hijo.

Por varias horas, cientos de fanáticos de Geles se congregaron para llorar la partida del cantante y compositor valduparense.

Ómar Geles había sido hospitalizado hace unos meses

El pasado 26 de abril, Geles fue internado de urgencia en Miami luego de haber sufrido un fuerte dolor en el pecho.

Luego de haber salido de la hospitalización, Geles dejó un sentido mensaje para todos sus seguidores.

“Ser agradecido es el don más preciado del ser humano y no tengo como pagarles a todos los que me han escrito y estuvieron pendiente de mi salud. A Dios, la gloria, porque él es el dueño de la vida y de todo. Todavía me falta un puñado bien grande de canciones por regalarles. Los amo. ¡Aquí estoy como un roble!”, indicó el cantante en ese momento.

