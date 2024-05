Por: EL PILON SA

Además de las mil canciones que le fueron grabadas a Ómar Geles en vida, el cantautor vallenato dejó cientos de composiciones inéditas en estudio y en manos de otros artistas, como ‘Churo’ Díaz y Ana del Castillo.

En entrevista con El Pilón, aliado de Pulzo, durante la velación de Geles la mañana de este miércoles, en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, en Valledupar, Díaz contó que el fallecido juglar le entregó una canción titulada ‘Otra vida contigo’, la cual será parte de su próxima producción musical.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Churo Diaz (@churo_diaz)

“Lo vi bien, contento, como era él, lleno de anécdotas, de mamadera de gallo. Intercambiamos conceptos de música y estaba feliz por estar en ese concierto. La verdad que lo vi en óptimas condiciones, por eso me parece increíble, hasta le mamé gallo, le dije ‘estás jovencito’. Me entregó una canción que viene en el próximo disco”, contó el guajiro a esta casa editorial.

Dicha entrega se dio en Bogotá, cuando Díaz y Geles se encontraron para cantar juntos en el concierto de Silvestre Dangond en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, el pasado 18 de mayo, presentación en el que también participaron Elder Dayan, Karen Lizarazo, Diego Daza, Penchi Castro, Gusi y Rafa Pérez.

“Le estuve preguntando sobre lo que pasó en Estados Unidos y me dijo que fue un bajón de azúcar, que ya estaba mucho mejor, que se estaba cuidando, que el bajón le había dado porque se había puesto a dieta, estaba cuidando la imagen y repentinamente pasa esto. Se nos fue el mejor”, agregó el cantante sobre el diálogo que tuvo con Geles sobre su salud.

Este mismo miércoles en horas de la tarde, el cuerpo del juglar contemporáneo fue trasladado a la tarima Francisco El Hombre de la plaza Alfonso López, en Valledupar, donde la mayoría de artistas vallenatos le rindieron homenaje, entre ellos Ana del Castillo, quien rompió en llanto al recordar el impulso que el compositor le dio a su carrera.

De hecho, su primer álbum ‘El favor de dios’ obedece también a una canción con el mismo nombre que Geles hizo en honor a la historia de superación de la joven cantante, quien contó que la última composición que su amigo y colega le entregó se titula ‘Te imaginaba’, tema que será parte de la próxima producción musical de Ana.

Momento en el que @anadelcastilloj canta ‘Te imaginaba’, última canción que @OmarGeles le entregó.

Este tema estará incluido en el próximo álbum de la cantante vallenata, quien además fue gran amiga y comadre de este juglar contemporáneo 🕊️

🎥: @El_Pilon pic.twitter.com/PUcQWmAdK5 — ANDREA GUERRA. (@Andreaguerra08) May 23, 2024

“La realidad es que yo te amo más de lo que imaginé que se podía amar La realidad es que tú no me puedes brindar, aunque quieras, un beso Y yo intentando calmar la ansiedad, me volví un experto en imaginar que haces mucho más de lo que puedes para complacerme Te he imaginado agarrada de mi mano Te he imaginado al lado mío pedaleando Te he imaginado dando vueltas en mi carro Y soy feliz aunque sea una mentira Te he imagino que por fin me estás besando Que ya te gusta dormirte entre mis brazos Que te molesta cuando no te llamo Y soy feliz aunque sea una mentira …”, cantó Del Castillo con la voz entrecortada.

“Esa es la canción que me dio Ómar Geles. Ya no soporto estar aquí, perdóneme. Dios los bendiga, no puedo soportar estar así ”, expresó la cantante llena de dolor.

Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN. andreaguerraperiodista@gmail.com

