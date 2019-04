View this post on Instagram

Mi sello en el calendario de 13 lunas , la energía del Sol, explica el sentido de la Vida, transmite calor, luz y alegría. Representa la totalidad, la plenitud y la habilidad para enfocar y clarificar la mente. Mi signo zodiacal Tauro regido por el planeta Venus, terrenal, perseverante, amante de la buena vida. El ojo , conocimiento y despertar de la conciencia. El Infinito, equilibrio de las fuerzas , la unión de los dos opuestos, el masculino y el femenino, el nacimiento y la muerte, el día y la noche; el ying y el yang. Las flores, la luna y las estrellas porque son mi adoración ✨🌛🌼 Gracias @danielsoler.ink solo tu mano es capaz de trazar con tanta perfección y sutileza la historia de mi vida #escritoenmicuerpo 🤩