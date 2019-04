View this post on Instagram

¿Que les pareció mi nueva cuenta @tutivargasfail? Déjenme su opinión (recibí varios mensajes dando las gracias por hacerlo y mostrar que muchas veces las cosas no son lo que parecen) también quería preguntarles qué contenido les gustaría ver, me han dicho que están bien aburridos de ver tanta “perfección” y vidas medio “falsongas” en redes, si entre todos aportamos podríamos hacer algo bien cool, ¿no les parece?. Según esto ¿cuál foto pondrían? 1 o 2 🧐