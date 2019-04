View this post on Instagram

Ayer celebramos los 3 años de la chiqui con su adorada pepa pig y su familia. 🐷🐖🐷🐖 Una fiesta hermosa organizada por los mejores @emocionarte.oficial y @monicamenesescajas con la participación de varias marcas caleñas que amamos y que ya les iremos contando de ellas 😍😍. Muchas gracias por hacer de este día un recuerdo hermoso para nosotros! 🙏🏼🙏🏼👨‍👩‍👧💝💝 Fotos por: @marchcadavidfoto