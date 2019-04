View this post on Instagram

Por favor que alguien le explique a la “police” 👮🏻‍♂que los ricos podemos salir con pico y placa, tenemos muchas citas que atender: la del masaje 🧖🏼‍♂, el turquito, una rondita de golf⛳ y echarnos unos Macallans 🥃con los del club. ¿WTF los ignorantes? ¿Alguien me explica qué es el SOAT? . . #LosRicosNoTenemosPicoYPlaca #AlosPlaysnosparan #ElTurcoImportaMasQueLaMulta Con: @ivanmarinsoyyo @callelajeta_