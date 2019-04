[Este contenido está lleno de ‘spoilers’. Si no has visto el capítulo que se estrenó el domingo 28 de abril, te recomendamos no leer este artículo]

La pelea contra la muerte, a la que se enfrentaron ejércitos de diferentes casas y dejó como saldo cientos de muertos, representó también bajas de queridos personajes entre los seguidores de la serie de HBO.

A continuación, los nombres de los caídos más reconocidos, que no lograron aguantar hasta el momento en que Arya asesinó al ‘Rey de la noche’.

Eddison Tollett o Dolorous Edd

Su muerte se dio justo después de salvar la vida de Samwell Tarly. Fue apuñalado por la espalda.

Lyanna Mormont

Un gigante convertido en caminante blanco la aplastó en la mano, pero ella alcanzó a clavarle una espada en el ojo y matarlo antes de que él acabara con su vida.

Beric Dondarrion, el Lord de Blackhaven

Murió luego de salvar a Arya en medio de la ataque de decenas de caminantes blancos. Fue apuñalado en múltiples ocasiones, mientras la chica Stark huía.

Theon Greyjoy

Tuvo un final con mucho honor, tratando de defender a Bran del ‘Rey de la noche’, minutos antes de la heroica aparición de Arya.

Jorah Mormont

Murió en su ley: defendiendo a Daenerys Targaryen durante la batalla con los caminantes blancos.

‘El Rey de la noche’

Fue, tal vez, el momento más intenso de la noche. Cuando estaba a punto de matar a Bran, apareció Arya por la espalda. Aunque logró cogerla del cuello, la representante de la casa Stark fue más hábil, tiró su daga, la agarró con la otra mano y se la clavó en el vientre, logrando acabar con todo el ejército de caminantes blancos y salvar a la humanidad.

Melisandre

Después de una inesperada aparición en Winterfell y de ayudar en más de un momento de la batalla con su poder de hacer fuego, Melisandre dio por terminada su misión en la Tierra cuando Arya mató al ‘Rey de la noche’. Antes del amanecer, como ella misma lo predijo, se despojó del collar que la mantenía joven y dejó que la edad acabara con ella mientras caminaba sobre la nieve.

En el próximo episodio de ‘Game of Thrones’, los sobrevivientes de la ‘Guerra de Winterfell’ se preparan para ir a enfrentar a Cersei y su ejército en la batalla final por el trono de hierro.