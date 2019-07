Blu Radio, El Heraldo y Zona Cero han compartido las dos historias en donde presuntamente la pareja de María Fernanda manifiesta que ella nunca se tiró al mar para salvarlo a él o alguno de sus amigos.

“La historia no es la que se ve expuesta en los medios de comunicación. Las cosas no sucedieron así. ‘Mafe’ no se tiró a salvar a nadie, ni a mí, ni a su mejor amigo. Los seres humanos cometen errores y el mar es muy traicionero”, habría escrito Julián en dicha red social.