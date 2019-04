Todo estaría relacionado con un reinado que ella “organizó”, pero resultó ser “ficticio”, aseveró la mencionada presentadora.

Pese a eso, la modelo trans presuntamente recibió plata, que no habría regresado, añadió ‘Candela’, aunque la señalada no se ha referido al tema; incluso, Pulzo la contactó, pero no ha obtenido respuesta.

“Y ahora, encima de todo el lío acerca del nuevo noviazgo de Mauro Urquijo con su nueva novia, en Santa Marta, resulta que le están saliendo los detractores a esta persona [Isler], porque dicen que organizó un reinado ficticio y que por culpa de ese reinado lo están demandando por estafa. No ha devuelto los dineros que recibió por el evento. Mejor dicho: ¿Mauro, en qué te estás metiendo?”, afirmó ‘la Negra’ en un video de su cuenta de Instagram, que publicamos al final de esta nota.

Estos datos también los compartió la presentadora en su blog, donde añadió que, según sus fuentes, el reinado fue hace más de 10 años, en 2008.

En el sitio, ‘Candela’ no solo se refiere a este tema. Teniendo en cuenta que, recientemente, María Gabriella y Mauro Urquijo hablaron de planes de matrimonio, también sacó algo al respecto, aunque con el nombre errado de la novia del artista.

“Resulta que ahora se ha conocido que Ana Gabriela ya había estado casada y su boda con el actor sería la segunda, si es que se realiza, lo cual no tiene nada de raro”, puntualizó ‘la Negra’.