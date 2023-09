Durante los últimos días, el cantante vallecaucano de música popular fue tendencia en redes sociales por la nueva oportunidad en el amor que se estaría dando, luego de lo que fue su ruptura con la mujer que duró casado durante 17 años.

Y es que todo surgió por unas imágenes que circularon recientemente, las cuales fueron tomadas durante una de sus presentaciones en las Fiestas del Maíz, en el municipio de Sonsón, Oriente antioqueño, y en las que aparecía acompañado de una misteriosa mujer.

Esto provocó una reacción de la exesposa del cantante, quien se pronunció en sus redes sociales y aseguró que estaba muy cerca de revelar toda la verdad.

Quién es la novia de Luis Alberto Posada

Este sábado, Katalina Posada, con quien el artista formó un hogar con cuatro hijos, rompió el silencio y dio detalles de por qué el amor entre ellos llegó a su fin.

“Yo me doy cuenta de esta relación en un concierto que él hizo en pandemia y yo recién me había hecho una cirugía y me dio alergia con las fajas. Yo salgo corriendo y lo veo hablando por teléfono a las 2 a. m. Yo le dije: “¿Con quién estabas hablando?”, y él [dijo]: “con Gloria, la secretaria”, narró la mujer en el programa ‘La red’, de Caracol Televisión.

Según explicó Katalina, esa respuesta no fue convincente por lo que comenzó a indagar de quién se podría tratar. Después de unos datos que recogió, se llevó una sorpresa al revisar las redes sociales de la joven en cuestión.

“Me puse en la tarea de investigar y di con los datos de ella. La busqué por Facebook, vi su perfil y a mí me decían que ella no era. Mi corazón me decía que era ella… y oh sorpresa, me doy cuenta que ella es la nieta de la madrina de mi matrimonio y que los papás de ella estuvieron presentes en mi matrimonio”, confirmó Katalina Posada en el programa de chismes.

Aunque no se reveló el nombre de la joven, comentarios en redes sociales asegura que se llamaría Diana Marcela Sánchez. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las partes ha confirmado dicha información.

Katalina Posada también aseguró que el cantante la buscó en varias oportunidades para tratar de recuperar el matrimonio, pero por más que ella se mostró dispuesta no fue posible por ciertas actitudes de él.

“Siempre hablamos de la posibilidad de volver a organizar. Y yo le decía que estaba presta a salvar nuestro matrimonio porque realmente yo me casé para toda la vida. De hecho, formamos un hogar con cuatro hijos”, agregó.

Luego, concluyó: “En estos momentos aun no vive con ella. Ella lo frecuenta en una nueva propiedad, en una finca que él compró. Se queda por días, ella tiene sus hijos, pero una relación permanente hasta el momento no es”, concluyó la mujer en el mismo espacio.