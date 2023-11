Una de las relaciones más mediáticas de este año en Colombia ha sido la de Jhonny Rivera y Jenny López, que también es artista de música popular y es 30 años menor que él.

(Vea también: Jenny López confesó duro momento en su relación con Johnny Rivera: “Fue difícil”)

Aunque en principio el noviazgo fue sorpresivo para muchos, pues ambos recibieron críticas por la diferencia de edad, eso no fue impedimento para que la pareja continuara con su unión. Hoy por hoy, ya llevan varios meses de relación.

Y es que según han contado ellos mismos en diferentes ocasiones, Jhonny Rivera se convirtió en el primer novio oficial de López, que de hecho está viviendo su primera experiencia amorosa.

Qué permiso pidió Jenny López a su mamá

Una de las cosas que más enamoró al artista pereirano fue precisamente que la joven de 19 años era muy familiar. Incluso, el primer beso que se dieron fue gracias a una apuesta, pero ninguno se imaginó que este sería el inicio de su relación.

Una vez de novios, la pareja esperó el momento ideal para dar un paso más en la relación y eso fue confirmado hace unos días por el cantante.

“Yo le había dicho a ella que no tenía afán de que llegara ese momento, pero que sí tenía que ser muy especial y que había que pensarlo. Que cuando ella sintiera que fuera el momento que lo planeáramos simplemente”, narró Jhonny Rivera en la emisora La Kalle.

Jhonny Rivera y Jenny López; detalles de su intimidad (ENTREVISTA COMPLETA)- La Kalle" class="embed-responsive-item">

En ese diálogo, el pereirano recordó que cuando su novia pensó que era el momento de tener relaciones tomó una decisión que lo impresionó.

“Un día ella hizo algo muy bonito que de verdad me pareció genial. Ella no quería fallarles a los papás y le preguntó a la mamá”, aseguró en la mencionada estación radial.

Lee También

Aunque quiso dar detalles, dejó que su pareja fuera quien contara qué fue lo que hizo y cómo le pidió ayuda a su mamá.

“Mis papás siempre me han dicho que son mis amigos. Yo le dije a mi mamá que estaba llegando a un momento de mi vida en el que quería explorar otra situación y necesitaba que todo se diera de la manera correcta y quién más que ella me podía orientar en el tema. Ellos me dieron la mano y me llevaron para hacer todo de la manera correcta”, explicó López sobre lo ocurrido en ese momento.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.