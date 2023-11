Para nadie es un secreto que desde hace varios años Yeison Jiménez se convirtió en uno de los exponentes más importantes a nivel mundial de la música popular colombiana.

De hecho, hoy por hoy, y según lo dicho por él mismo, es el cantante que más cobra en su género por un concierto: su ‘show’ vale 150 millones de pesos, de acuerdo con lo que le dijo al podcast ‘Por la ventana’.

Pero llegar a esa cifra no fue un camino fácil, pues sus primeras presentaciones costaban 80.000 pesos y el manizaleño se presentaba en cualquier tipo de negocio que lo contratara para cantar.

Cómo subieron los precios de Yeison Jiménez

En diálogo con el podcast ‘Táchalo’, el artista de 32 años recordó que después de darse a conocer un poco llegó un mánager que comenzó a cobrar 150.000 pesos por sus ‘shows’. En ese entonces el cantante tenía 20 años y con el paso del tiempo sus precios cambiaron considerablemente hasta costar varios millones.

“Pasé de cobrar 9 millones a cobrar 25 de un lanzamiento a otro. Cuando pasé a 25 millones lancé otro palo y todo lo que he lanzado se pega. Pasé a 35 millones y lancé como 3 canciones ese año para pasar a 45, 47 o 48 millones”, comentó Jiménez.

Lo que pocos saben es que la canción que catapultó al cantante fue ‘Aventurero’, tema por el que pudo duplicar sus tarifas.

“Llegó ‘aventurero’, en 2018, y yo ya tenía la agenda vendida […]. Cuando se pega la canción el teléfono se estalla y les dije a los empresarios ‘yo no vengo a hacerle el favor a nadie porque he trabajado muy duro y este es el momento para cobrar’. Las fechas valen 60 millones, si le sirve bien o si no yo vendo la fecha. Nadie me dijo no”, agregó en su relato.

Después de ese y otros éxitos, Yeison Jiménez continuó subiendo los precios de sus conciertos al punto de convertirse en el que más cobraba.

“El dinero que estamos cobrando nunca se había cobrado en la historia del género. De hecho, cuando yo llegué a cobrar 80 millones de pesos algunos empresarios hablaron muy mal de mí y me lo dijeron en la cara […]. Una vez en Cali me dijeron que cómo iba a cobrar 80 millones de pesos si Darío Gómez llevaba 35 años cobrando 70”, mencionó el manizaleño.

Por último, le envió un mensaje a sus colegas al afirmar que cualquiera puede cobrar lo que desee siempre y cuando lo justifiquen.

“Con ‘Aventurero’ yo me tiré a los 100 millones y nadie había cobrado eso en la música popular”, concluyó en el mencionado podcast.

