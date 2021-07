La jugadora de Independiente Santa Fe Celis compartió en sus redes sociales una visita que hizo para que le revisaran la camioneta Mazda roja de su novia, ‘Epa Colombia’, que recientemente compró otra más lujosa, marca Range Rover.

La empresaria, que celebró su cumpleaños con mariachis y una limosina, contó hace unas semanas que quería cambiar su camioneta Mazda roja porque, según ella, ya la tenían identificada y siempre la paraban.

Aseguró que como parte de pago de la Range Rover, similar a la de la reina Isabel, iba a entregar la Mazda; no obstante, su novia le dio un fuerte golpe que debe pagar, narró la pareja de Barrera a través de sus historias de Instagram.

Celis no detalló cómo fue que dañó el carro, pero sí mostró que él quedó con múltiples rayones en y una parte hundida, en una de las puertas traseras.

“Ando por acá en Mazda porque me están evaluando cuánto me vale este chistecito [golpe] y los que Daneidy le ha hecho, porque no fui solo yo. Yo le hice el más grande, yo le pegué una vez, pero es que cuando pegó… Mari.. me la tiré, pero ya la voy a arreglar”, manifestó la jugadora.

La ‘influencer’, que también se compró un lujoso carro convertible, no se pronunció sobre el daño que su novia le hizo a su camioneta

En esta publicación, que recoge parte de las historias de Instagram de Celis, se muestra el golpe que le dio al vehículo de ‘Epa Colombia’: