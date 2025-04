Se vivió una noche de contrastes en ‘Yo me llamo’, donde la intriga se apoderó de los televidentes, quienes querían saber el nombre del próximo eliminado, esto luego de que participantes como Martín Elías, Pitbull, Gloria Trevi y Luis Alfonso se salvaran de quedar en riesgo en el capítulo anterior.

¿Qué pasó en el capítulo 55 de ‘Yo me llamo’ 2025?

Carín León fue el primero en salir con el tema ‘Qué más puedo pedir’ y su presentación recibió buenos comentarios, pero no le gustó a Rey Ruiz. “Se escucha diferente, me llevó a un Carín más refinado, cosa que no vi, ni interpretado ni con las manos”, dijo el puertorriqueño.

Óscar Agudelo le apostó a ‘Quisiera amarte menos’ pero no fue su mejor noche y Amparo le destacó varios errores. “Hoy no sé por qué colocaste la voz mucho más engolada, marcar más el tango”, aseguró la ‘Diva’.

Después, Gilberto Santa Rosa salió al ruedo y, aunque no descrestó, tuvo una buena presentación. “Esta es la canción en la que más te pareces a él” dijo el salsero, mientras la actriz le pidió más baile. “Maneja una sofisticación y elegancia; me falta un poquito ese plante en el escenario, que te muevas unos pasitos”, agregó Amparo.

Ángela Aguilar sorprendió con los falsetes de ‘Cielo rojo’ y erizó a Amparo Grisales. Recibió buenos comentarios y hasta Laura Acuña dijo: “No entiendo qué hace aquí”.

Luego fue el turno de Óscar de León, que puso a rumbear a los asistentes, pero dejó aburrida a Amparo y le quedó debiendo en la bailada. Sin embargo, vocalmente lo elogiaron.

Till Lindemann tenía el reto de pronunciar correctamente el alemán, sin perder su puesta en escena, que siempre lo caracteriza. Sin embargo, a Rey Ruiz no le gustó la presentación y a Amparo le faltó algo más.

Cambios en ‘Yo me llamo’, capítulo 55

En un giro del ‘reality’ de Caracol Televisión, el jurado se encargó de votar por cada uno de los concursantes con los botones verdes y rojos. De esa manera, Gilberto Santa Rosa y Carín León fueron los primeros en ser salvados, pero Agudelo quedó en la cuerda floja.

Por su parte, Ángela Aguilar recibió tres estrellas y continuará en el programa. Por lo tanto, Till Lindemann y Óscar de León quedaron en riesgo y les tocó cantar de nuevo, junto con Agudelo.



¿Quién fue eliminado en capítulo 55 de ‘Yo me llamo’ 2025?

Luego de que los tres con menos rendimiento fueran seleccionados, se dio una batalla de canto e imitación, donde tanto Óscar Agudelo, Till Lindemann y Óscar de León dieron lo mejor en el escenario.

El primero en saltar fue el salsero, quien salió ovacionado por el público. Luego el turno fue para Lindemann, quien no fue bien visto por la ‘Diva’, y luego Agudelo con ‘El Redentor’ buscó precisamente borrar su mala presentación inicial.

La entrada de Búfalo fue inevitable y, aunque se quedó detrás de Agudelo y le habló, fue para decirle que sí se llamaba. Sorprendentemente, luego le dijo lo mismo a Óscar de León.

De esta manera, Lindemann fue el único eliminado en el último episodio de ‘Yo me llamo’. “Los amo mucho, les agradezco en el alma, fue una experiencia enriquecedora”, fueron las palabras del imitador en su despedida.

¿Qué pasó con ‘Yo me llamo Óscar Agudelo’?

Todo pareció terminar así, cuando al final se presentó un impase con uno de los concursantes, Se trató de Carlos Reyes, quien imita a Agudelo. El artista se dejó llevar de la emoción por continuar en el programa y por poco se desploma.

Por esta razón, sus compañeros lo sentaron en una silla y le dieron ánimo para que se sintiera mejor, luego de sentir una presión en el pecho luego de recibir la buena noticia.

