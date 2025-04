En ‘Yo me llamo’, volvió el turno del imitador de Martín Elías, quien es uno de los favoritos del público y que buscaba ser nuevamente elegido como el mejor de la noche y levarse la sorpresa millonaria.

¿Qué pasó en el capítulo 54 de ‘Yo me llamo’ 2025?

La primera en salir al escenario fue Paquita, la del barrio, que interpretó el tema “Me saludas a la tuya”. Aunque su voz le sirvió para no quedar en la cuerda floja, le criticaron por no llevar el característico lunar de la fallecida artista.

Martín Elías continuó el ‘show’, pese a que mostraba algunos problemas con su voz. Salió con la canción ‘Te amaré’. Amparo Grisales se mostró emocionada y hasta se erizó. “No sonaste aburrido, me hiciste bailar. Una bonita presentación”, dijo la ‘Diva’.

Por su parte, Pitbull cantó ‘El taxi’ y prendió la fiesta en el ‘reality‘ y llevó una bailarina con la que interactuó. Aunque el jurado le notó algunas notas desafinadas, aprobaron su interpretación.

Ángela Aguilar le apostó a ‘Amor de mis amores’, pero no fue su mejor noche. “Hay unas palabras que no te entendí, faltó control”, dijo Escola, mientras Grisales le recomendó que se cuide la voz. Melina destacó indico que era “primera vez” que veía a la cantante ser criticada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caracol Televisión (@caracoltv)

Dean Martin, sin proponérselo, le puso candela a la noche con ‘The birds and the bees’ y enfrentó a Amparo Grisales y Rey Ruiz por sus apreciaciones. Mientras la actriz se herizó de nuevo, al puertorriqueño le pareció “acartonado” e incluso subió al escenario para enseñarle cómo debía moverse.

Esta situación se salió de control por los reclamos de Amparo y las respuestas de Ruiz. “Yo estudio sus películas, entonces yo no, no lo estudié, no lo ví”, dijo el salsero, causando aplausos en el público. Ante esto, la jurado se desquitó con los asistentes y los atacó directamente diciéndoles “sapos, ustedes”.

Sin embargo, José Luis Perales, en compañía de Yerick Rey, imitador de Marc Anthony (como invitado) y logró calmar los ánimos y emocionó hasta las lágrimas a Grisales con el tema ‘¿Y cómo es él?’. Con el tema rememoró su historia de amor, ya que, según ella, dejó un amor hermoso para partir con otra persona.

Después, Oscar de León buscaba evadir las críticas, pero, pese a su esfuerzo al incorporar un baby bass (simulando que lo tocaba), continuó sin convencer a Escola y a Grisales.

En la última tanda se presentaron Gloria Trevi, quien recibió elogios de Ruiz; Luis Alfonzo con una buena presentación; Eduin Caz; Rafhael; y Till Lindemann, que protagonizó otra polémica.

“Yo he puesto a gente alemana, músicos alemanes, a ver tus presentaciones. Tu eres muy buen actor, tu expresión corporal y tu teatralidad es maravillosa, pero nos estás cañando”, le dijo Amparo.

¿Quién ganó en capítulo 54 de ‘Yo me llamo’ 2025?

EN uno de los momentos más esperados, Armonio anunció al ganador de la noche. En esta ocasión repitió José Luis Perales, quien se llevó 8 millones de pesos en la sorpresa millonaria.

Contrario a la mayoría de participantes, Perales escogió la imagen de Martin Elías, según indicó por un trato previo a la gala con su compañero que representa la música vallenata.

Lee También

Hasta el momento, ningún artista le ha pegado al premio mayor de 100 millones de pesos como lo hizo Alci Acosta en la temporada anterior de ‘Yo me llamo?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caracol Televisión (@caracoltv)

¿Quiénes fueron sentenciados en capítulo 54 de ‘Yo me llamo’ 2025?

Con la entrada de búfalo, el nerviosismo se apoderó de todos los participantes, pero finalmente, Angela Agilar, Oscar de León y Till Lindemann’. Raphael, quien fue duramente criticado, se salvó.

De esta manera, en el próximo capítulo, los amenazados se enfrentarán junto con Óscar Agudelo, Carin León y Gilberto Santa Rosa en la gala de eliminación.

Sin embargo, en esta ocasión solo saldrá un participante y no tres como se dio en la pasada tanda, donde salieron Fito Páez, Gustavo Cerati y Amaia Montero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caracol Televisión (@caracoltv)

* Pulzo.com se escribe con Z