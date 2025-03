Luego de que Martín Elías y ‘Pipe Peláez’ se destacaran en el anterior capítulo de ‘Yo me llamo’ 2025, los participantes que tuvieron presentaciones flojas salieron al escenario para demostrar de qué estaban hechos y evitar la eliminación.

¿Qué pasó en el capítulo 52 de ‘Yo me llamo’ 2025?

Raphael fue el primero en salir a defender su estadía en el ‘reality’ con la canción ‘Como yo te amo’, con la cual logró descrestar al jurado. “Tienes una pinta que la necesitábamos, vienes tan elegante. Está mucho mejor, te veo maravilloso”, indicó Amparo Grisales. Por su parte, Escola destacó que “hay una evidente evolución en el manejo de las manos”.

Luego el turno fue para Luis Alfonso, que con la canción ‘La cantina’ erizó a Amparo Grisales y tomó un respiro luego de estar en la cuerda floja por su pasada presentación.

Enseguida, Gustavo Cerati interpretó ‘Zona de promesas’ y dejó algunas incertidumbres en los jurados. “Se ve un Cerati diferente. ¿Por qué escogiste una canción como esta para poder salvarte?”, dijo Rey Ruiz. A lo que el concursante dijo que le cantó la canción a su mamá.

Óscar de León puso a cantar a Ruiz con el tema ‘Llorarás’. “Es una de sus mejores canciones, pero lo que no te vi fue bailando, querido. “Te dijo sinceramente, muy buena elección de canción para esta noche”, dijo Escola.

Mientras, Gloria Trevi erizó a Amparo con ‘Todos me miran’ y recibió elogios del salsero. “Cualquiera que te mira por fuera del camerino no cree lo que eres capaz de hacer aquí”, destacó Ruíz.

El aporte ranchero de la noche fue con Cornelio Reina, quien cantó ‘Me caí de la nube’ y aunque no recibió tantas críticas. Amparo le pidió que “no marque tanto el rasgadito”.

Joan Manuel Serrat fue otro que se destacó con ‘En cualquier lugar’. “Me erizó, me encanta porque se van al riesgo, están en noche de eliminación. Me encanta la gente arriesgada, dijo Amparo. Escola entre lágrimas recordó cuando llegó a Colombia.

Amaia Montero, quien volvió a estar en la cuerda floja, con ‘Rosas’. “Esta es la canción que más te paga, con la que más te pareces a la original”, dijo Ruiz. Sin embargo, Amparo dijo que no le entendió algunas palabras y le dijo que le faltaba gracia.

Jim Morrison desempolvó de manera magistral ‘Alabama Song’. “Yo estoy con la emoción en los ojos. Qué locura, qué viaje tan bien interpretado, eras él, hermoso”, aseguró la ‘Diva’, mientras Escola dijo: ‘Eso es Show’.

Otro de los participantes que luchó por seguir en el programa fue Oscar Agudelo, quien repitió con ‘China Hereje’. Escola lo felicitó, pero le insistió en los matices: “A mí me encantó la interpretación, pero me voy a los detalles, me parece que Óscar no dice tanto con los gestos, sino con la mano derecha y la voz”, comentó Grisales.

Por su parte, Fito Páez le apostó a ‘La rueda mágica’ y se cayó por varios errores, entre ellos algunos desafines y una pésima elección del tema. Escola le rescató la apuesta corporal.

Cerrando la noche, Paquita, la del barrio, apareció y despejó cualquier duda sobre su talento. “Esta canción la manejas muy bien. Te ves más fuerte, es esa Paquita que marca las palabras. Muy buena presentación”, dijo el argentino.

¿Quiénes fueron eliminados en capítulo 52 de ‘Yo me llamo’?

‘Búfalo’, como es costumbre, entró a escena y a la primera que eligió fue a Fito Páez, a quien le cobraron su error. Luego de varios minutos de suspenso, separó al frente a Gustavo Cerati para indicarte que estaba eliminado.

El suspenso se apoderó del programa porque todos pensaron que iban a sacar a Oscar Agudelo, pero la tercera en ser eliminada en el capítulo 52 de ‘Yo me llamo’ fue Amaia Montero.

Pero la gran sorpresa fue que, al terminar las tandas, anunciaron que de ahí en adelante solo saldrá un solo concursante en la noche de eliminación. Algo que sorprendió a los que siguen en competencia.

