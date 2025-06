Cindy Ávila, reconocida en el mundo artístico como ‘la Toxicosteña‘, sorprendió a sus seguidores y a los fanáticos de ‘La casa de los famosos Colombia 2025′ al hacer un llamado público a la unión para apoyar exclusivamente a Melissa Gate en la recta final del ‘reality’.

En un movimiento estratégico, la cantante de champeta reveló que, junto a su compañero Emiro Navarro, decidió hacer equipo para evitar que Andrés Altafulla se quede con el codiciado premio de 400 millones de pesos.

(Vea también: ‘La Toxicosteña’ inquieta a sus fanáticos de ‘La casa de los famosos’ por posible salida)

La decisión fue tomada durante los últimos días de convivencia en el programa, cuando los exparticipantes aún permanecían en el estudio del canal. Fue en la sala de maquillaje donde Cindy reveló que, tras una conversación con Emiro y Melissa, llegaron a la conclusión de que la única forma de vencer al fuerte apoyo que ha recibido Altafulla del público era uniendo fuerzas y concentrando los votos en un solo finalista.

Así, optaron por respaldar a quien consideraron la favorita del público: Melissa Gate, conocida como ‘la reina’ de la casa por su carisma, protagonismo y capacidad para provocar conversación tanto dentro como fuera del ‘reality’.

Ante este panorama, ‘la Toxicosteña‘ se acercó a Yina Calderón, otra de las personalidades ‘influyentes’ en redes sociales, para pedirle que motivara a sus seguidores a votar masivamente por Melissa Gate. La estrategia busca consolidar un solo frente de apoyo popular, evitando que los votos se dividan entre varios finalistas, lo que podría favorecer inesperadamente a Altafulla, quien ingresó al programa en una etapa más avanzada.

“Yo ya me siento ganadora y estoy tranquila de haber llegado hasta aquí. La plata no me importa, hice mucho más de lo que pensaba. Por eso prefiero ver ganar a alguien que luchó desde el inicio, y no a alguien que entró a mitad de competencia y no vivió el proceso completo como nosotros”, expresó Cindy, dejando claro que su motivación es más emocional que económica.