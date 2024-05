Róbinson Díaz, quien ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento, protagonizando personajes que perduran en la memoria colectiva en televisión y cine contó que hizo la vez que una actriz le sacó el mal genio en una importante serie del país.

En entrevista con el programa ‘El kubo’ de la emisora La Kalle, Díaz generó revuelo al revelar detalles sobre sus ingresos, comparando las oportunidades financieras entre Colombia y otros países. Aunque reconoce la situación menos favorable en la televisión actual, acepta con serenidad su realidad económica: “Hoy en día no gano tanto, pero no me quejo”, asegurando que se ajusta a un equilibrio justo en sus compensaciones.

Además, compartió una experiencia reveladora que refleja su aversión hacia la mediocridad. Describió un incidente durante una grabación con una actriz desorganizada, cuya falta de preparación y seriedad frustró el proceso creativo.

“Una vez con una actriz, hermano. Yo llegué a grabar y me tocaban una escena larguísimas. Yo me había acostado como a la 1 o 2 de la mañana porque los productores saben que yo me trasnocho estudiando […] Estaba preparado y me tocaban unos parlamentos larguísimos con la susodicha, cuando veo tenía el llamado a las 7:30 a. m. cuando veo a las 8:30 a. m., ‘ay, no, ay no’ y se le notaba el tufo”, rememoró Díaz.

A pesar de los obstáculos, Díaz optó por retirarse temporalmente, priorizando la profesionalidad y el respeto por su trabajo. Si bien esta no fue la única ocasión en la que enfrentó tales desafíos, destacó la importancia del trabajo en equipo para superar adversidades y lograr un resultado profesional.

“Para un actor que estudia y la vieja con el libreto aquí, de qué estamos hablando. Cuando veo que comienza a caerse. Yo no peleé, simplemente dejé, me fui parando. Los camarógrafos y el director, ¿y Róbinson? Entré a la puerta del estudio de aquí de Caracol y fui agarrando un café […] Cuando se aprenda la letra vuelvo a entrar, no me voy a poner a estudiar ahorita”

Aunque evitó revelar detalles específicos sobre la actriz en cuestión, su experiencia resalta la perseverancia y el compromiso de Díaz con la excelencia artística en cada proyecto.