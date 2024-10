Durante la presentación, la intérprete cantó la icónica canción de James Brown, ‘It’s a Man’s Man’s Man’s World’, y cautivó con su voz a Maía, Gusi, Santiago Cruz y Marbelle en el primer capítulo de ‘La descarga’.

“Fue un honor y un placer enorme estar en este escenario, rodeada de tanto talento y personas que amo. A mis hermanos y a todos los que me apoyan, los adoro y los amo profundamente a todos ustedes”, dijo la cantante.

Más tarde, comentó: “La música siempre ha sido una parte fundamental de mi vida, algo que me transmitieron mis padres desde muy pequeña. Aunque ya no me acompañan físicamente, sé que están aquí conmigo en espíritu, y por eso, este ‘show’ se los dedico a ellos”, contó la artista.

Cada nota que cantó es un homenaje a su legado, a todo lo que le enseñaron sus padres. Su interpretación fue a capella, algo que le permitió conectarse aún más con la canción y con el público.

¿Quién es 'Lafer', cantante que deslumbró en 'La descarga'?

En su cuenta de Instagram, la cantante de 30 años, nacida en Ocaña, Norte de Santande, compartió fotos junto a las agrupaciones ‘Chocquibtown’ y ‘Bomba Estéreo‘, con quienes ha estado colaborando durante varias giras nacionales e internacionales.

Fue una experiencia inolvidable para la concursante, y tuvo la fortuna de sorprender a los mentores, quienes quedaron impresionados con esa nueva versión de la canción.

“Les agradezco a ellos y a mis hermanos por estar siempre a mi lado. Este es solo el comienzo, y sé que seguiré llevando su legado en cada nota que intérprete”, contó la artista.