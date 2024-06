Isabella Santiago exparticipante de ‘La casa de los famosos’ en entrevista con Pulzo contó su verdad de lo que pasó esa noche cuando fue expulsada por sobrepasarse con Miguel Melfi del equipo ‘papillente’.

Según los videos difundidos en la red social de X, Santiago se pasó de tragos con otros compañeros y tuvo comportamientos que van en contra de las reglas de convivencia del programa y por eso la decisión de ‘el Jefe’ de expulsarla.

¿Por qué Isabella Santiago fue expulsada?

Santiago contó a Pulzo su verdad sobre la expulsión de ‘ La casa de los famosos ‘. “Fue una decisión que no me lo esperaba, porque dentro de lo que estaba pasando en mi cabeza en ese momento jamás pensé que estaba haciendo algo tan grave y que se iba a interpretar de esa manera”.

Después, contó: “Cuando ‘el Jefe’ me dice que rompí las reglas, yo dije: ‘Listo, incumplí’. Pero, cuando me dice que soy expulsada entonces me quedé en ‘shock’. No podía creer que estuviera sucediendo esto, no era la única que estaba en eso”.

“Yo no hice nada malo, me dejé llevar por el juego, por el entretenimiento y por la situación, la euforia, el trago, por todo. A cualquiera le hubiera pasado. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”, dijo la protagonista de ‘Lala Spa’.

Santiago expresó que el tema de su expulsión se dio por cuenta de que le bajó los pantalones a Miguel Melfi, y por eso se dio su expulsión del ‘reality’.

“Yo estaba super consciente de todo lo que estaba pasando. La gente estaba sorprendida porque nunca me habían visto así y hasta mis amigos y mi familia me decía: ‘Esa no eres tú, a ti no te pasa eso, cuando estas borracha eres muy calmada”.

La actriz venezolana contó que le gusta la rumba, bailar y disfrutar de la ocasión, además de vivir su vida al máximo.

“Yo sentí que era el momento, vamos a hacer recocha, además Miguel estaba relajado y me estaba siguiendo el juego con Karen y Camilo. Pero, bueno, me tocó pagar los platos rotos de una noche de locura”.