Isabella Santiago fue una de las últimas eliminadas de ‘La casa de los famosos’. Muchos televidentes la apoyaban hasta tal punto de querer que llegara hasta la final del ‘reality’. Sin embargo, las acciones de una sola noche llevaron a su expulsión inmediata.

No han pasado ni dos semanas desde que salió del canal, por lo que hasta ahora se está acostumbrando a vivir esta realidad, enfrentando comentarios tanto buenos como malos.

Muchos usuarios en Internet le han dejado saber su apoyo por medio de diferentes mensajes y ella ha sabido entender que debe pagar las consecuencias de sus actos.

En medio de su entrevista con ‘Bravíssimo’, Santiago contó que no sabía si había sido lo más justo, teniendo en cuenta que no fue la única que se dejó llevar por los tragos la noche de su expulsión. Santiago no solo trató de robarle besos a Melfi, sino que se cogió del cabello con Camilo Pulgarín y hasta dañó la maleta de Karen Sevillano.

Lo cierto es que, más allá de la polémica, contó que aprendió muchas cosas, fue un espacio para reencontrarse a ella misma, pero también entendió que debía valorar las cosas que tenía afuera, ya que las pasaba por alto.

Durante la entrevista, la hermana de Isabella Santiago, Ángela, le envió un mensaje en el que le expresó toda su admiración y la capacidad que tenía para pasar los obstáculos que la vida le había puesto, pero sobre todo le dijo que era el ejemplo de muchas mujeres.

Ante esto, Isabella Santiago no dudó en contestar con amor y decir que una de las cosas que más le dejó su experiencia en ‘La casa de los famosos’ fue el hecho de valorar a su familia, teniendo en cuenta que afuera no lo hacía o dejaba los detalles a un lado.

Ahora, aprovecha todo el tiempo para expresarles su amor a los integrantes de su hogar, para decirles que los valora y son lo más importante para ella.