Como cada semana, la tarea de organizar la comida en ‘La casa de los famosos’ es un embrollo, pues de ello depende el sustento de todos los participantes en los días venideros.

Esta vez fue Ornella Sierra, del ‘Team Papilla’, la que se volvió a postular para hacerse cargo de la despensa y conseguir las provisiones.

Sin embargo, durante una conversación en el baño, la creadora de contenido les contó a Diana Ángel y a Camilo Pulgarín que al comunicarles su intención a sus demás compañeros, ellos se negaron.

“Yo sé que no es personal, pero me molesta que no me confían cosas”, aseguró Sierra, ante la negativa para encargarse de llevar los alimentos y afirmó que no volverá a postularse a ninguna actividad.

La ‘influencer’ tomó esa decisión al sentir que no le quieren delegar funciones importantes dentro de la casa.

La actriz Diana Ángel le brindó apoyo para que supere esta situación.

Acá, el video con el mensaje:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ornella Sierra (@ornellasierra)

¿Por qué no la dejaron hacer el mercado?

Hace unas semanas, Ornella Sierra e Isabella Santiago fueron las encargadas de ingresar a la despensa, pero no les alcanzó el presupuesto y no pudieron llevar los insumos suficientes para cocinar.

Esta fue la razón por la que sus compañeros y Miguel Melfi, el líder de la semana, decidieron asignar a Martha Isabel Bolaños y Karen Sevillano para esa tarea.