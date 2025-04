Y es que en Netflix habrá contenido para todos los gustos, desde regresos esperados hasta propuestas totalmente nuevas que podrían convertirse maratones, por esta razón es importante mantenerse atento a los anuncios de la plataforma con los estrenos del próximo mes.

Estrenos de Netflix entre películas y series

Películas:

‘Bala perdida 3’ (7 de mayo).

(7 de mayo). ‘Karol G: Mañana fue muy bonito’ (8 de mayo).

(8 de mayo). ‘Nonna’s’ (9 de mayo): un hombre abre un restaurante italiano con un grupo de abuelas en honor a su difunta madre.

(9 de mayo): un hombre abre un restaurante italiano con un grupo de abuelas en honor a su difunta madre. ‘ Mala influencia’ (9 de mayo): un exconvicto que protege a una rica heredera encuentra su relación complicada por la atracción mutua.

(9 de mayo): un exconvicto que protege a una rica heredera encuentra su relación complicada por la atracción mutua. ‘El sabor de lo nuestro’ (12 de mayo): el amor y la cocina se entrelazan en un pequeño restaurante de Jeonju, donde un heredero de un imperio alimentario encuentra el amor.

(12 de mayo): el amor y la cocina se entrelazan en un pequeño restaurante de Jeonju, donde un heredero de un imperio alimentario encuentra el amor. ‘Baila, Vini’ (15 de mayo).

(15 de mayo). ‘Querido Hongrang’ (16 de mayo): un heredero desaparecido regresa con amnesia, creando tensión familiar y misterio.

(16 de mayo): un heredero desaparecido regresa con amnesia, creando tensión familiar y misterio. ‘Olvidarte, nunca’ (23 de mayo): una comediante utiliza luchas personales para su acto mientras maneja su carrera, relaciones y padre anciano.

(23 de mayo): una comediante utiliza luchas personales para su acto mientras maneja su carrera, relaciones y padre anciano. ‘Corazón delator’ (30 de mayo): un hombre investiga la vida del donante de su corazón después de un trasplante, lo que lo lleva a la viuda del donante.

Series:

‘Las cuatro estaciones’ (1 de mayo): la amistad de tres parejas casadas se pone a prueba cuando una pareja se separa.

(1 de mayo): la amistad de tres parejas casadas se pone a prueba cuando una pareja se separa. ‘Por siempre’ (8 de mayo).

(8 de mayo). ‘La realeza’ (9 de mayo).

(9 de mayo). ‘Malos pensamientos’ (13 de mayo): Tom Segura presenta una serie de historias oscuras pero humorísticas.

(13 de mayo): Tom Segura presenta una serie de historias oscuras pero humorísticas. ‘Serpientes y escaleras’ (14 de mayo): una ambiciosa profesora se enfrenta al engaño y la corrupción en su búsqueda por convertirse en directora de escuela.

(14 de mayo): una ambiciosa profesora se enfrenta al engaño y la corrupción en su búsqueda por convertirse en directora de escuela. ‘Gracias, ¿el siguiente?’: temporada 2 (15 de mayo): la oportunidad de Leyla de ser feliz se ve amenazada por la naturaleza misteriosa de su nuevo amor.

(15 de mayo): la oportunidad de Leyla de ser feliz se ve amenazada por la naturaleza misteriosa de su nuevo amor. ‘Apuesta’ (15 de mayo).

(15 de mayo). ‘Fútbol en familia’ (16 de mayo).

(16 de mayo). ‘ Sirenas’ (22 de mayo).

(22 de mayo). ‘She te people’ (22 de mayo).

(22 de mayo). ‘Big Mouth’: temporada 8 (23 de mayo): la serie continúa explorando las complejidades de la adolescencia.

(23 de mayo): la serie continúa explorando las complejidades de la adolescencia. ‘F1: La academia’ (28 de mayo): una serie documental que sigue a quince corredoras mientras persiguen sus sueños.

Grok IA Pulzo

(Vea también: ¿Cómo activar el HDR en Netflix? Así funciona y ahora los usuarios podrán usarlo)

La serie más vista en la historia de Netflix

‘El Juego del Calamar’ se ha consolidado como la serie más vista en Netflix, con un total de 265.2 millones de reproducciones. Esta producción surcoreana, estrenada en 2021, creó un fenómeno global sin precedentes.

En su segunda parte en 2024 tuvo 86.5 millones de visualizaciones, y algunos de los récords de esta temporada fueron:

En sus primeras 24 horas, la serie alcanzó el primer puesto en 92 países.

En tres días, alcanzó 68 millones y superó el récord de ‘Merlina’.

La trama central sigue a un grupo de personas con graves problemas económicos que son invitadas a participar en una serie de misteriosos juegos infantiles. Lo que al principio parece una oportunidad para ganar un premio millonario, rápidamente se revela como una lucha brutal por la supervivencia, donde los perdedores son ejecutados sin piedad.

A medida que los concursantes avanzan por los diferentes desafíos, se exponen sus desesperaciones, sus alianzas y sus traiciones, manteniendo al espectador al borde del asiento.

Lee También

¿Cómo solucionar cuando el volumen de Netflix está bajo o distorsionado?

Cuando experimenta problemas de volumen bajo o distorsionado en Netflix, existen varias soluciones que puede intentar para mejorar la experiencia auditiva.

Inicialmente, asegúrese de que el volumen del dispositivo (televisor, computadora, tableta o teléfono) no esté demasiado bajo y que no esté silenciado accidentalmente. Si está usando dispositivos de audio externos como barras de sonido o sistemas de sonido envolvente, verifique que estén correctamente conectados y encendidos, y que su volumen esté ajustado adecuadamente. También es recomendable revisar los cables de conexión, como los HDMI o los cables ópticos, para asegurarte de que estén bien enchufados y no estén dañados.

* Pulzo.com se escribe con Z