La serie ‘Adolescencia’ de Netflix, que en realidad es una miniserie por los pocos capítulos que tiene (4), ha creado un gran revuelo desde su estreno el 13 de marzo de 2025. Este drama criminal británico ha cautivado a la audiencia con su historia, explorando las complejidades de la adolescencia en un contexto de crimen y misterio. Cada una de las escenas fueron filmadas en un plano secuencia, lo que añade una intensidad y curiosidad a las personas.

La trama gira en torno al asesinato de una estudiante en una escuela por Javier Miller, un menor de 13 años, y a medida que la investigación avanza, se revelan oscuros secretos y dinámicas sociales complejas entre los adolescentes. La serie ha sido elogiada por su dirección, guion y las actuaciones del elenco, que incluye a Stephen Graham como productor de esta producción.

(Vea también: ¿Cuál fue la primer serie de Netflix? Salió hace más de 10 años y gustó)

¿Habrá segunda temporada de ‘Adolescencia’?

Stephen Grahan y Hannah Walters, coproductores de la serie, en una entrevista con la revista estadounidense Variety, abordaron el tema indicando inicialmente que esperarán como van las cifras de esta producción, aunque no una precuela de ‘Adolescencia’, ya que seguramente no va a suceder, como él lo indicó, es decir, no será una segunda parte de esta historia siguiendo a Javier Miller ni a ninguno, sino otra historia distinta.

Hasta el momento esa es la postura que los productores tienen con respecto a otra parte de la historia, por lo que queda esperar a futuro que podría pasar con la serie.

¿Qué significa el sándwich en la serie ‘Adolescencia’?

El significado del Sandwich en ‘Adolescencia’ aparentemente simple, tiene una gran carga simbólica. El sándwich se convierte en una herramienta para crear confianza y observar las reacciones de Jamie. Su respuesta ante este ofrecimiento revela aspectos de su personalidad y de defensa ante este caso.

Captura de pantalla Trailer YouTube Netflix - Composición Pulzo

Esto es de acuerdo con la psicóloga Karla Paulina Sánchez, quien por medio de un análisis de esta escena, publicado en su canal de Youtube, señala que el alimento resalta la importancia de los pequeños placeres y gustos en la vida.

Incluso, otra respuesta destacada por inteligencia artificial de esta escena, es que Briony (la psicóloga) usa el sándwich como una estrategia para profundizar en la psique de Jamie. Al incluir pepinillos, un ingrediente que el menor detesta, pone a prueba su capacidad de reacción y su control emocional, que también encierra todo lo sucedido.

Lee También

¿’Adolescencia’ está basada en una historia real?

Muchos creen que la serie ‘Adolescencia’ está inspirada en la vida real, pero los personajes principales, como lo son Jamie, Katie, Eddie (Sthepen Graham, mismo coproductor) entre otros, son ficticios, la trama de esta serie no es un crimen real, pero, si se basó en una historia que sucedió en la vida real y se titula ‘Gritos inauditos: por qué matan los niños’, una crónica que narra el caso de una niña británica de 11 años que asesinó a dos niños en 1968.

Según con Glamour MX, el guionista y cocreador Jack Thorne se inspiró para escribir y grabar la famosa serie de Netflix ‘Adolescencia’.

La serie “Adolescencia” ha logrado un impacto significativo, posicionándose rápidamente en el ‘Top’ 10 de Netflix en numerosos países. Además de su éxito en la plataforma, la serie ha generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación, con análisis profundos sobre sus temas y la técnica de filmación en plano secuencia. Este logro destaca la capacidad de ‘Adolescencia’ para capturar la atención global y provocar una reflexión sobre los desafíos que enfrentan los jóvenes actualmente en los colegios de todo el mundo.

* Pulzo.com se escribe con Z