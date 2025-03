Son muchas las series que han tenido éxito en Netflix como ‘The Crown’, La Casa de Papel’, ‘El Juego del Calamar’, ‘Orange is the New Black’, entre otras, por mencionar algunas. Así como diversas películas de Netflix que son cortas, con una duración de menos de 90 minutos.

Sin embargo, muchos no recuerdan cuál fue esa primera producción de Netflix hablando de series, y lo curioso es que se encuentra lejos de las anteriormente mencionadas que son un poco más populares.

Primera serie de Netflix

La primera propia de Netflix fue ‘Lilyhammer’ que se estrenó en 2012 y abordaba la historia de un mafioso de Nueva York que delataba a sus jefes y entraba en el programa federal de protección de testigos.

Actualmente, esta serie no se encuentra disponible en la plataforma, pues se estrenó hace más de 13 años, y tuvo un total de tres temporadas por la poca recepción de parte del público.

¿Cuál es la serie más larga de Netflix?

La serie más larga de Netflix es ‘Un lugar para soñar (Virgin River)’, que cuenta con un total de 74 episodios.

Un lugar para soñar es un drama romántico que se desarrolla en un pueblo rural de California. La serie trata de Melinda Monroe, una enfermera divorciada que se muda a Virgin River para trabajar como matrona.

¿Cuál es la serie más vista de Netflix en toda la historia?

‘El Juego del Calamar’ se ha consolidado como la serie más vista en la historia de la plataforma, con un total de 265.2 millones de reproducciones. Esta producción surcoreana, estrenada en 2021, creo un fenómeno global sin precedentes, capturando la atención de audiencias de todo el mundo.

‘El Juego del Calamar’ se convirtió en un hito cultural y un referente del género. Su impacto cultural y social traspasó las pantallas, creando distintos debates sobre desigualdad y lucha por supervivencia en todo el mundo.

Otras series más vistas son: ‘Stranger Things’, ‘Merlina’, ‘Monstruo: La historia de Jefrrey Dahmer’, ‘Bridgerton’.

