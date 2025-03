El actor reconoció en La W que imitar el acento costeño no fue una tarea fácil, y dijo que se preparó para hacerlo con una ‘coach’, que además estuvo presente en las grabaciones para hacer alguna corrección si era necesaria, tanto a él como el resto del elenco.

“No, no es fácil para nada. Evidentemente, ninguno de nosotros es de Barranquilla y no va a ser perfecto. Seguramente cometeremos errores, pero lo que sí te puedo decir es que hicimos un trabajo muy arduo, un trabajo que nos llevó mucho tiempo”, empezó diciendo.

El esposo de la sobrina del expresidente Juan Manuel Santos entiende que a algunas personas no les haya gustado su acento, pero aseguró que todo fue con mucho respeto.

“[…] La conversación se ha centrado mucho en el acento, pero lo que puedo decir es que hicimos nuestro mejor trabajo con el tiempo que tuvimos para prepararlo. Al que le guste, bienvenido; al que no, también. Respeto mucho ese punto de vista y, nada, trabajamos para divertir a la gente. A veces, las cosas, como un acento, tal vez no salen perfectamente como alguien quisiera, y también se respeta ese punto de vista. Trabajaremos más para una segunda temporada, si es que la llega a haber”, agregó.

De qué trata la serie ‘Medusa’, de Netflix

La historia se centra en los Hidalgo, una familia muy poderosa de Barranquilla, y la búsqueda de Bárbara Hidalgo por descubrir quién está detrás del atentado que sufrió y por el que poco pierde la vida.

Aunque algunos piensan que se trata de una serie basada en la vida real, lo cierto es que el drama es una ficción creado por Said Chamie y Claudia Sánchez.

Está protagonizada por Juana Acosta y Manolo Cardona, y además tiene un elenco de lujo, integrado por actores, como Sebastián Martínez, Diego Trujillo y Carlos Torres.

