‘La pasión de Cristo‘ es una película dirigida por Mel Gibson y estrenada en 2004. Retrata las últimas 12 horas de la vida de Jesús de Nazaret, centrándose especialmente en su sufrimiento físico y espiritual antes de la crucifixión. La cinta está hablada en arameo, hebreo y latín, lo que buscaba aportar un realismo histórico al relato. Fue protagonizada por Jim Caviezel en el papel de Jesús, y destacó por su enfoque crudo, gráfico y emocional de los momentos finales del Mesías, lo que despertó fuertes reacciones tanto de crítica como de público.

Desde su estreno, hace más de 20 años, la película ha sido objeto de amplias controversias. Por un lado, recibió elogios por su fidelidad a los evangelios y su impacto visual. Por otro lado, fue fuertemente criticada por el nivel extremo de violencia mostrado en pantalla, así como por acusaciones de antisemitismo. Sin embargo, ‘La pasión de Cristo’ fue un éxito de taquilla a nivel mundial, recaudando más de 600 millones de dólares y convirtiéndose en uno de los filmes de mayor recaudación con clasificación R (restringida), calificada así por lo sangrienta que es.

Mel Gibson, motivado por su fe católica tradicionalista, desarrolló el proyecto como una obra de devoción personal. Durante su producción, Gibson financió la película de su propio bolsillo y apostó por una distribución limitada que luego se expandió gracias al boca a boca. Su visión artística buscaba no solo representar la historia de Jesús, sino provocar una reflexión intensa sobre el sacrificio y el sufrimiento. A pesar de las divisiones que causó, la cinta sigue siendo una de las representaciones cinematográficas más discutidas sobre la vida y muerte de Jesucristo.

En qué plataforma puedo ver ‘La pasión de Cristo’ en Semana Santa

Actualmente, no hay muchas opciones para ver ‘La pasión de Cristo‘ de forma legal. Netflix es la única plataforma de ‘Streaming’ que ofrece la película para verla en esta Semana Santa. Amazon Prime también la tiene, pero no está disponible en Colombia.

TokyVideo es, a priori, otra plataforma en la que se puede ver la película de forma legal. La página tiene contenido protegido por derechos de autor, pero no siempre garantiza que todas las películas allí cuenten con la licencia. La aplicación elimina el contenido pirata si no cuenta con los permisos necesarios.

Por otra parte, la película está en YouTube, pero lo más probable es que no cuente con los derechos requeridos. No obstante, el contenido no ha sido borrado de la plataforma, a pesar de que ya lleva varios meses subida y acumula más de 300.000 visitas.

Pluto TV tiene películas religiosas gratis para Semana Santa

La reconocida aplicación con contenidos gratis Pluto TV tiene un apartado especial para las películas de Semana Santa. ‘La vida de nuestro señor Jesucristo‘ es una de ellas, dura 2 horas y 12 minutos y es un montaje de las películas ‘El pecado de Adán y Eva’, ‘Jesús, nuestro señor’, ‘Jesús, el niño de Dios’ y ‘Jesús, María y José’.

‘The Disciple’ es una película que también narra la historia de Jesús. Trata de la muerte de José, su padre, y la conversión a un discípulo de Juan, el bautista.

También hay historias sobre otras figuras religiosas, como ‘El papa del fin del mundo’, que habla sobre la llegada de Jorge Mario Bergoglio al Vaticano. ‘El papa de todos’ también está disponible y habla de sus primeros días al frente de la Iglesia Católica.

