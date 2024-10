En la segunda temporada del programa ‘La descarga’, solo un afortunado, entre 44 talentosos participantes, logrará avanzar a la fase de la selección, luego de superar el todo o nada, se llevará a casa el impresionante premio de 500 millones de pesos.

A medida que el programa avanza, solo cuatro finalistas tendrán la oportunidad de competir en la gran final, representando a cada uno de sus mentores. Estos finalistas, uno por equipo, emergen tras numerosas pruebas y desafíos, buscando no solo el gran premio, sino también la oportunidad de destacar en la escena musical colombiana.

Ricardo Morales, de ‘La descarga’, conmovió a Marbelle

En el episodio del 25 de octubre pasó algo muy interesante. Ricardo Morales, del equipo de Marbelle, conmovió a los mentores y a los espectadores al contar su historia de amor fallida con una mujer, cuando estaba en el camino de volverse sacerdote.

“Yo iba a ser sacerdote. Cuando empecé mi primer año el amor llegó a mi vida en una de las integrantes del coro y me enamoré, pero las cosas no resultaron. Yo renuncié al amor hace algún tiempo porque a veces debemos ser sensatos, cuando no podemos bríndale algo a alguien que merece más. Eso me pasó porque hemos dejado de compartir cumpleaños con mamá, Navidad. Cuando ustedes están gozando, nosotros estamos trabajando, dejando de estar con nuestros seres queridos”, afirmó Morales.

Dichas palabras conmovieron a varios. Marbelle se paró a abrazarlo y sus compañeros en detrás del escenario también quedaron impresionados con sus palabras, pues les llegaron al corazón.