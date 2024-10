‘La descarga’ está pasando por su segunda temporada en 2024. La primera entrega fue a principio del año 2023 y los televidentes pudieron vivir muchas emociones, pues el programa puso a los participantes a vivir bajo el mismo techo, lo que causó conflictos constantemente.

(Vea también: Carolina Cruz se le midió a cantar en ‘La descarga’ deslumbró y le quitó el puesto a Gusi)

En esa entrega, una de las participantes que más resaltó fue Dareska, no solo por su talento, sino también por sus relaciones personales. Por un lado, uno de sus colegas estaba tratando de ganar su corazón, mientras que otro casi que le hacía la vida imposible adentro.

Luego de haber salido hace más de un año de dicho formato, Dareska asegura estar muy concentrada en su música y su proyecto, por eso ha estrenado nueva música como ‘Que se vaya’, en la que le habla a una persona que “no dio la talla”.

Dareska contó cómo se la lleva con sus excompañeros de ‘La descarga’

La cantante estuvo hablando con Pulzo y contó cómo terminaron sus relaciones personales con los otros cantantes del programa, teniendo en cuenta tantas cosas que pasaron en la casa del templo musical:

“No hay un contacto muy contante, pero sí por redes, los ‘Me gusta’, las reacciones, con Keyla hemos hablado por historias, le reacciono, me reacciona. Con varios he tenido la oportunidad de hablar, pero no hay una amistad y más cuando muchos están en diferentes ciudades. Pero sí, hay que conservar el contacto, así sea por redes, así uno va cultivando muchas cosas”.

(Vea también: Quién es más famoso entre Jéssica Cediel, Marbelle y Carlos Calero: IA asombró, de frente)

Dareska habló de Breiner y qué pasó luego de salir de ‘La descarga’

Breiner, otro de los integrantes de la primera temporada, protagonizó varias discusiones con ella, por lo que dicha relación terminó muy mal. Ahora que el tiempo pasó, Dareska contó qué pasó y cómo están en la actualidad.

“Yo desde que salí dije: ‘Todo lo que sucedió allá, lo dejó allá”. Ha sido así desde mi parte, espero que los compañeros lo hayan tomado de la misma forma, porque uno no tiene cargarse con esas cosas cuando solo es un ‘reality’. En realidad, si me llegan a saludar, obvio saludo, si no, pues, que más se va a hacer. Yo soy una persona muy tranquila en ese sentido”, afirmó la cantante.

La relación con los mentores tampoco ha sido diferente, pues luego de tanto tiempo viéndose a diario, se formaron amistades:

“Me encontré con ‘Gusi’ cuando él estaba promocionando una canción. Con Marbelle también hemos tenido una conversación muy bonita, le escribo a veces por WhatsApp, no responde inmediatamente, pero hay una respuesta en el momento en el que ella puede responder. Me ha felicitado por lanzamientos y todo”.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.